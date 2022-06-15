استهداف حاجز للجيش السوري في ريف دمشق يودي بحياة ضابط
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استهداف حاجز للجيش السوري في ريف دمشق يودي بحياة ضابط

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العرب اليوم - استهداف حاجز للجيش السوري في ريف دمشق يودي بحياة ضابط

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دمشق - العرب البوم

ألقت السلطات السورية القبض على مسلح أطلق النار على حاجز للجيش في مدينة قدسيا بريف دمشق، ما أدى إلى مقتل ضابط، في حادثة لم تشهدها العاصمة منذ سنوات ونقلت مصدرنا في قيادة شرطة ريف دمشق، أن "الأجهزة المختصة ألقت القبض على مسلح أطلق النار من سيارته على حاجز عسكري" في قدسيا وأوضح المصدر للوكالة أن أفراد الحاجز المتمركزين عند مدخل المدينة "اشتبهوا بسيارة نوع "بيجو" فضية اللون، رفضت الوقوف للتفتيش، وأقدم سائق السيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز".

وأضاف أن أفراد "الأجهزة المختصة تمكنوا خلال فترة قصيرة من إيقاف السيارة وإلقاء القبض على سائقها المسلح مطلق النار" وكانت مواقع وصفحات إخبارية سورية ذكرت أن إطلاق النار على الحاجز أدى إلى مقتل عسكري برتبة ضابط، وجرح آخرين وأكدت صفحات يديرها "حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم" أن المقدم "سامر سليمان" قتل في الاعتداء على الحاجز وأوضحت صفحة للحزب في ريف دمشق أن "الشهيد تولد بانياس / تالين، ومن سكان مساكن الديماس".

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استهداف حاجز للجيش السوري في ريف دمشق يودي بحياة ضابط استهداف حاجز للجيش السوري في ريف دمشق يودي بحياة ضابط



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