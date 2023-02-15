مصرع 33 شخصا وإصابة 23 آخرين بحادث سير غربي بنما

لقي 33 شخصا مصرعهم وأصيب 23 آخرون إثر سقوط حافلة كانت تقل 66 مهاجرا في منحدر بمقاطعة شيريكي غربي بنما.

ونقل موقع "نيوز روم بنما" المحلي عن خدمة الإطفاء بمحافظة تشيريكي أن، "ما يصل إلى 23 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة فيما توفي 33 آخرون في حادث حافلة وقع في منطقة جوالاكا بمقاطعة شيريكي".

وأوضح أن "الحافلة اصطدمت بمركبة أخرى وسقطت من المنحدر"