مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة بهجوم إرهابي على طريق درعا السوري

أفادت مصادرنا بمقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف دورية بريف درعا الشرقي وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا، أن مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة تلى ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا – سجن غرز ما أدى إلى مقتلد ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجروح وانفجرت في الخامس من الشهر الجاري عبوة ناسفة زرعها "إرهابيون" في بلدة اليادودة شمال غرب درعا ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص من عائلة واحدة بجروح.