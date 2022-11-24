الدفاع الروسية تعلن تحرير 50 جندياً في صفقة تبادل أسرى مع كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إتمام صفقة تبادل أسرى مع كييف، أسفرت عن تحرير خمسين جنديا روسيّا، ستوصلهم القوات الجوية الروسية الى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل.