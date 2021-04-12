غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن
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سقوط ضحايا جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية تنيسي الأميركية غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل "الاتحاد الأوروبي" نرفض أي محاولات ترمي إلى تقويض المحادثات النووية مع إيران في فيينا "رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف و"مستمر بقوة" وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوقع مرسوماً يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدودالبحرية مع إسرائيل الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالعمق السعودي باستخدام 15 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين وزير الخارجية الإيراني يلقي باللوم على إسرائيل في "العمل التخريبي" بمنشأة نطنز النووية هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية شمال شرقي البلاد في العراق عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة يظهران سويا في احتفال بمناسبة المئوية
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غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

العرب اليوم -

العرب اليوم - غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

غدا أول أيام شهر رمضان
القاهرة - العرب اليوم

غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن

 

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غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن غدا أول أيام شهر رمضان في كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن



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