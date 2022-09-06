واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتبر اقتراح إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فعالا وأشار إلى أن إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تكون لها عواقب غير متوقعة على أوكرانيا، وتأخير صادرات الغذاء.