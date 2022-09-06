واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً
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واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً

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العرب اليوم - واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً

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واشنطن - العرب اليوم

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتبر اقتراح إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فعالا وأشار إلى أن إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تكون لها عواقب غير متوقعة على أوكرانيا، وتأخير صادرات الغذاء.

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واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً واشنطن تؤكد اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالاً



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