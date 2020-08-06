ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ
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ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ

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العرب اليوم - ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بيروت - العرب اليوم

ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ

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ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ ماكرون يؤكد أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ



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