الجزائر تسجل 117 إصابة و9 وفيات جديدة بـ كوورنا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 10.382 شخصا.

كما سجلت 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 724 حالة.

وارتفع عدد المتعافين بعد تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، ليصل إلى 6951 شخصا.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أمس أنها ا ستشرع ، في تطبيق تدابير رفع الحجر الصحي بالتدريج تحت توصيات شديدة للالتزام بالتدابير الوقائية لعدم تكرير السيناريو الأول عقب إقرار الحكومة السماح باستئناف بعض الأنشطة التجارية الشهر الماضي والعودة بعد ذلك لإلغائه لعدم احترام التوصيات والإجراءات الوقائية.