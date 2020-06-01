إندونسيا تسجل 467 إصابة بكورونا و28 وفاة

سجّلت إندونيسيا 467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 26940.

وأفادت وزارة الصحة الإندونيسية بأنها سجّلت 28 حالة وفاة بمرض (كوفيد-19)، ليصل عدد الوفيات إلى1641، مشيرةً إلى أن 7637 شخصًا تعافوا من إصابتهم بالمرض.