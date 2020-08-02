هجوم مسلح وانفجار قنابل خارج مجمع سجون بأفغانستان

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن انفجار عدة قنابل في مجمع سجون شرق أفغانستان وقالت "العربية"، إن الانفجار نتج عن شن مسلحين هجوما على مجمع سجون بأفغانستان.وقال عطا الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم مقاطعة ننكرهار، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سجن، ثم اندلعت اشتباكات هناك.وأضاف خوجياني أن 18 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، قتلوا أو أصيبوا في هذا الحادث، لكنه لم يذكر عدد القتلى والمصابين إجماليا.