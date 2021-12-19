نائب ليبي يصرح إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب
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نائب ليبي يصرح إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب

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العرب اليوم - نائب ليبي يصرح إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب

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طرابلس - العرب اليوم

اعتبر عضو اللجنة البرلمانية للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية النائب صالح افحيمة، أن إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد ليس من اختصاص مجلس النواب وكتب على "فيسبوك" أن "لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية، هما من حددا موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات، بعد أن ضمنت المفوضية العليا للانتخابات مقدرتها على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ، وبالتالي، فإن المفوضية هي من يجب أن يعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذرها" وأضاف: "البرلمان لن يعلن تأجيل الانتخابات، بل سيجتمع بتاريخ 24 ديسمبر ليعلن تعذر إجرائها للليبيين، بناء على التقارير الواردة من المفوضية والجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة إجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها" يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ذكر مؤخرا في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن "المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها".

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نائب ليبي يصرح إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب نائب ليبي يصرح إعلان تأجيل الانتخابات ليس من مهام مجلس النواب



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