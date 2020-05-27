السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة
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السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة

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العرب اليوم - السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل (1815) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (78541) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (27094) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2572) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (51022) حالة.

وقالت : إن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1815) حالة، 42% من الحالات تعود لسعوديين و58% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (739) حالة، وجدة (325) حالة، ومكة المكرمة (162) حالة، والهفوف (118) حالة، والدمام (74) حالة، والخبر (54) حالة، وحائل (37) حالة، والمدينة المنورة (35)، والجبيل (29) حالة، والقطيف (29) حالة، والظهران (26) حالة، وخليص (21) حالة، وتبوك (18) حالة، والطائف (14) حالة، والخرج (13) حالة، والباحة (10) حالات، وبريدة (9) حالات، والنعيرية (7) حالات، والعارضة (7) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، وخميس مشيط (5) حالات، ونجران (5) حالات، والمزاحمية (5) حالات، ووادي الدواسر (5) حالات، وينبع (4) حالات، والسحن (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، ورويضة العرض (4) حالات، والبكيرية (3) حالات، وأبها (3) حالات، والجفر حالتان، ومنفذ الحديثة حالتان، وبيش حالتان، وجازان حالتان، وشرورة حالتان، والقويعية حالتان، وضرماء حاتان، وحالة واحدة في كل من القريع، وميسان، ورنية، ومحايل عسير، وأحد رفيدة، وسبت العلاية، وبطحاء، وبقيق، ومليجة، وصفوى، وسلوى، والدرب، وأبو عريش، وضمد، ورابغ، وعرعر، والدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وحريملاء، ونفي، وساجر، وشقراء، وتيماء، وضباء.

كما بلغ عدد الوفيات (425) حالة، بإضافة (14) حالات، منها حالتان لسعوديين في مكة المكرمة، وجدة و(12) لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وتتراوح أعمارهم بين 40 و73 عام، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 65% ونسبة الوفيات 0،54.%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5609079) حالة وبلغ عدد الحالات التي جرى تعافيها وتشافيها (2303731) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (350876) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (15525) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (754268) فحص.

وأكدت الصحة أن المسؤولية تقع على الجميع لمنع الوباء من الانتشار وذلك بالاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط المتقارب مع الأخرين حتى ينتهي الفيروس تماماً، لافتةً أن رفع الاحترازات بشكل جزئي لا يعني زوال الفيروس بل يجب الامتثال لضمان عدم عودة انتشاره.

وأشارت إلى أن انخفاض عدد الحالات النشطة لا يعني أن المرحلة الحالية آمنة بل هي مرحلة الالتزام بالعادات الصحية لاستمرار انخفاض الحالات.

وذكرت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات بفيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا
https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثة الجميع على الاطلاع عليه.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة السعودية تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة والمتعافين تجاوزوا 51 ألف حالة



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