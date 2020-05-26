لبنان تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت لبنان 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 15 منها من المُقيمين المُخالطين لوافدين، و5 من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 1140 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات استقر على 26 حالة وفاة، فيما سُجّلت حالة شفاء واحدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 689 حالة.