أفادت مصادرنا بأن الجيش ​الإسرائيلي​ ألقى قنابل مسيلة للدموع على المحتفلين بـ"عيد التحرير" في منطقة العديسة جنوبي لبنان وإن القنابل تسببت بحالات اختناق بين أهالي البلدة الحدودية يذكر أن اليوم 25 مايو يمثل الذكرى الـ22 لعيد "المقاومة والتحرير"، بعد 22 عاما من انسحاب الجيش الإسرائيلي عن معظم الأراضي اللبنانية.