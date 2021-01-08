ترامب يؤكد أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 يناير

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لن يحضر مراسم تنصيب خلفه، الديمقراطي جو بايدن، التي من المقرر أن تجري يوم 20 يناير.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر "تويتر": "لكل من طرح هذا السؤال، أنا لن أحضر مراسم التنصيب يوم 20 يناير".