أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "ميج-29" ومروحيتين "مى-8" تابعة لسلاح الجو الأوكرانى فى دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات هائلة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى ضد مراكز القيادة والتحكم العسكري ومنشآت الطاقة التي تكفل تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأضاف كوناشينكوف أن الضربات حققت كل أهدافها المرصودة، ما تسبب في توقف إنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة، وكذلك تعطل نقل احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية من المناطق الغربية لأوكرانيا، ونقل إمدادات الأسلحة الأجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، نتيجة لتدمير خطوط النقل بالسكك الحديدية.

وأشار إلى أن نيران المدفعية أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات اللواء الآلي رقم 14 واللواء الآلي رقم 92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، حيث تم تصفية ما يصل إلى 60 جنديا و3 مدرعات قتالية وشاحنتين نصف نقل.