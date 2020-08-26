إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سوريا

أفاد مسؤولان أمريكيان في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية في سوريا.وأوضح المسؤولان، حسب الوكالة، أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وأشار أحد المتحدثين إلى أنها ناجمة عن "تصادم".ولم يصدر الجانب الروسي حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا الحادث.