وفاة عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا صفوان القدسي
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وفاة عضو قيادة "الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا صفوان القدسي

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العرب اليوم - وفاة عضو قيادة "الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا صفوان القدسي

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دمشق - العرب البوم

 نعت "الجبهة الوطنية التقدمية" في سوريا (تحالف من 9 أحزاب حاليا، بقيادة "البعث")، عضو قيادتها المركزية، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي صفوان القدسي وتوفي القدسي صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاما وقالت إن "المفكر القدسي من مواليد دمشق عام 1940 حاصل على شهادة الإجازة في الفلسفة من جامعة دمشق".

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وفاة عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا صفوان القدسي وفاة عضو قيادة الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا صفوان القدسي



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