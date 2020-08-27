بوتين يعلن تورط واشنطن في عملية اعتقال 33 روسيا في مينسك

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن جهاز أمن أوكرانيا نفذ بالاشتراك مع هيئات أمنية أمريكية مختصة، عملية خداع المواطنين الروس واجتذابهم إلى مينسك والزعم بأنهم عناصر شركة حراسة خاصة وأضاف بوتين، في حديث تلفزيوني: "لقد تم استدراجهم إلى هناك، وجرهم عبر الحدود بوثائق مزورة". وأشار إلى أن حرس الحدود لم يسمحوا لهم بالخروج وأضاف الرئيس بوتين، أنه نتيجة لذلك، تم اعتقالهم وتقديمهم على أنهم "قوة ضاربة" يمكن استخدامها لزعزعة الوضع قبل الانتخابات في بيلاروس. وقال بوتين، إن هذا الزعم "لا يتوافق إطلاقا مع الواقع".