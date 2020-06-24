السيسي يؤكد أن مصر تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود
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السيسي يؤكد أن مصر تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود

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العرب اليوم - السيسي يؤكد أن مصر تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القاهرة تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود

 

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السيسي يؤكد أن مصر تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود السيسي يؤكد أن مصر تريد العمل على صون الأمن القومي المصري على الجانب الغربي من الحدود



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