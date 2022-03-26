إيران تلغي زيارة الحلبوسي إلى طهران

أفادت مصادر عراقية اليوم السبت بإلغاء طهران زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى إيران وقالت المصادر ، إن "الجانب الإيراني ألغى زيارة الحلبوسي إلى طهران، التي كانت مقررة يوم غد الأحد" من جهته قال مقرب من الحلبوسي، إن "الزيارة لم تلغ وإنما أجلت بسبب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل".