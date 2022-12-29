سقط صاروخ أوكرانى من طراز "إس- 300"، اليوم الخميس، داخل أراضى بيلاروسيا.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، بأن مجموعة من المختصين من لجنة التحقيقات ووزارتي الدفاع والداخلية، يعملون في مكان الحادث لتحديد أسباب السقوط بإيعاز من الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو.

وأشارت إلى وجود فرضيتين لما حدث، إما انطلاق الصاروخ إلى الأراضي البيلاروسية، على غرار الحادث الأخير في بولندا عندما اتجه صاروخ بالاتجاه الخطأ، أو إسقاط الصاروخ من قبل منظومات الدفاع الجوي البيلاروسية.

من جانب أخر أفاد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم الخميس، بأن بعض الأضرار قد لحقت بمنشآت ومرافق الطاقة، وذلك بسبب أحدث موجة من القصف الروسي لمناطق متفرقة من البلاد.

ووصف هالوشينكو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - الوضع المتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بـ"الصعب" خاصة في العاصمة كييف ومدينة "أوديسا" ومناطق غرب أوكرانيا، مضيفًا أن روسيا شنت، اليوم الخميس، هجومًا هائلاً آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقد أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنه تم إطلاق 69 صاروخًا على البلاد اليوم، تم إسقاط 54 منها.