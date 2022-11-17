الإعدام لـ 3 متهمين ارتكبوا جرائم مروعة في أحداث الشغب في إيران

أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، أحكاما بالإعدام بحق 3 من المشاركين في أحداث الشغب ارتكبوا جرائم مروعة. وأوضح المركز الإعلامي للسلطة القضائية أنه "في سياق البت في ملف المشاركين في أعمال الشغب والمخلين بالأمن في محكمة الثورة في طهران تم اصدار الحكم بالإعدام بحق 3 من هؤلاء بحضور وكلاء الدفاع".