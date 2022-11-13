إصابة 4 من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم عن إصابة أربعة من مقاتليها بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن المصابين ينتسبون للواء 51 التابع لقيادة عمليات صلاح للحشد الشعبي، وكانوا ضمن الفرقة المسؤولة عن تنفيذ عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين، عندما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة المركبة التي تقلهم.

وأوضح البيان، أن قوة مشتركة من اللواءين 51 و31، ومديرية مكافحة المتفجرات، وكتيبة المدرعات الرابعة، وقوة من الجيش العراقي بإسناد الطيران العسكري، نفذت العملية التي تم خلالها العثور على أنفاق وعدد من العبوات الناسفة، وتم تدميرها بالكامل.