استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل فلسطيني ، برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها مساء امس الخميس: أن الطفل نضال سليم 15 عامًا استشهد برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة عزون في قلقيلية وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة خلال عملية الاقتحام للبلدة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 67 شهيدًا.