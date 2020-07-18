الكويت تعلن تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا
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الكويت تعلن تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا

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الكويت تعلن تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا الكويت تعلن تفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا



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