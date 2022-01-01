اشتباك مسلح مع الحرس الثوري جنوب البلاد والأمن يقول إنه قتل 6 من المهاجمين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت أن 3 من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع مسلحين جنوب شرق البلاد.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المواجهات اندلعت في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.وأعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية مقتل 6 عناصر من عصابة مسلحة خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة بجنوب شرق البلاد.