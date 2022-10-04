القوات الأوكرانية تقصف ساحل مدينة إنيرغودار

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت ساحل مدينة إنيرغودار بالقذائف المدفعية. وقال روغوف في "تليغرام": " مسلحو زيلينسكي يقصفون مدينة إنيرغودار. أطلقت القوات الأوكرانية نيران المدفعية على الخط الساحلي لمدينة مهندسي الطاقة. حتى اللحظة سقط ما لا يقل عن ست عشرة قذيفة. لا توجد تقارير عن أضرار للبنية التحتية المدنية، ولا توجد إصابات".