القوات الأوكرانية تحشد معداتها العسكرية باتجاه جمهورية لوغانسك

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيشنيك، إن الجيش الأوكراني يحشد عددا كبيرا من المعدات القتالية والأفراد باتجاه أراضي الجمهورية. وشدد باسيشنيك، على أن القوات المتحالفة المتمركزة في الجمهورية مستعدة لصد أية هجمات أوكرانية. وأضاف: "نحن نعلم أن العدو يحشد الأفراد والمعدات العسكرية، في اتجاه جمهورية لوغانسك الشعبية، لكننا مستعدون لصد هذه الهجمات".