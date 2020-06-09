الأردن تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 845 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 4 منها لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، و 8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 30 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 629 حالة.