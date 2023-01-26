أصدرت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق، أحكاما بالإعدام بحق 14 إرهابيا عن جريمة الاشتراك فى "مجزرة سبايكر" عام 2014.

وذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، أن "الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام 2014، بعد قتلهم أكثر من 1700 شخصا، من طلبة القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف القضاء العراقى، أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وجرت المجزرة بعد أسر مجموعة من الإرهابيين، جنودا منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقى المكلفة بواجب حماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية من العراقيين في يوم 12 يونيو 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل، حيث أسروا ما أكثر من 1700 جندي، وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.