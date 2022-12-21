الأمن الروسى يُحبط عمليات تخريبية أوكرانية في لوجانسك

أحبطت أجهزة الأمن الروسية عمليات تخريبية فى أراضى جمهورية لوجانسك الشعبية، كان يعدها أعضاء كتيبة "كراكن" القومية الأوكرانية المتطرفة.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على مخبأ به قنبلة بدائية،وكان أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوجانسك قد أعلن في وقت سابق أن قوات الجمهورية سجلت تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة العمليات القتالية.

وقال:" في منطقة مسؤولية المليشيات الشعبية التابعة لجمهورية لوجانسك، نلاحظ تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للمخربين الأوكرانيين تتمثل في كشف مواقعنا وتحديد مواقع تخزين الأسلحة والمعدات وضبط وتوجيه نيران المدفعية ،وأن المخربين الأوكرانيين يعملون ضمن مجموعات صغيرة العدد تضم عادة ما بين 10-12 شخصا.