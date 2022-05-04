مقتل جندي تركي وتحييد 24 إرهابياً في شمال سوريا
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مقتل جندي تركي و"تحييد 24 إرهابياً" في شمال سوريا

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العرب اليوم - مقتل جندي تركي و"تحييد 24 إرهابياً" في شمال سوريا

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أنقرة - العرب اليوم

أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، مقتل جندي تركي و"تحييد 24 إرهابيا" في منطقة عملية "غصن الزيتون"، في شمال سوريا وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن "الجندي استشهد متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قِبل الإرهابيين" وأضافت أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كافة المحاولات وأشارت إلى أن "القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا".

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مقتل جندي تركي وتحييد 24 إرهابياً في شمال سوريا مقتل جندي تركي وتحييد 24 إرهابياً في شمال سوريا



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