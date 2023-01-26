الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة
آخر تحديث GMT18:10:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة

موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين فى مدينة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت فى اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين.

كما دمرت القوات الروسية -وفق المتحدث- منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية و3 مرافق لتخزين الذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة



أخبار ذات صلة

GMT 16:35 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز
العرب اليوم - الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز

GMT 16:34 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

كييف تعلن أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخا على الأراضي الأوكرانية
العرب اليوم - كييف تعلن أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخا على الأراضي الأوكرانية

GMT 16:32 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

القضاء العراقى يُعلن إعدام 14 إرهابيا اشتركوا في مجزرة "سبايكر"
العرب اليوم - القضاء العراقى يُعلن إعدام 14 إرهابيا اشتركوا في مجزرة "سبايكر"

GMT 16:31 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

محتجون يحاولون اقتحام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت
العرب اليوم - محتجون يحاولون اقتحام قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت

GMT 16:30 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /26.01.2023/
العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /26.01.2023/

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:42 2023 الإثنين ,23 كانون الثاني / يناير

استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"
العرب اليوم - استوحي أحدث صيحات الموضة من نجمات حفل "Joy Awards"

GMT 09:02 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023
العرب اليوم - مدينتان عربيتان ضمن أشهر وجهات السفر في عام 2023

GMT 06:32 2023 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري
العرب اليوم - أفكار أساسية في تصميم السلالم الداخلية للمنزل العصري

GMT 06:08 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

بايدن يكشف سبب إرسال 31 دبابة فقط للجيش الأوكراني
العرب اليوم - بايدن يكشف سبب إرسال 31 دبابة فقط للجيش الأوكراني

GMT 05:00 2023 الخميس ,26 كانون الثاني / يناير

"ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"
العرب اليوم - "ميتا" ترفع الحجب عن حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"

GMT 10:05 2023 السبت ,21 كانون الثاني / يناير

قطع ملابس أساسية لارتدائها في سن الثلاثين
العرب اليوم - قطع ملابس أساسية لارتدائها في سن الثلاثين

GMT 05:18 2023 الأربعاء ,18 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا
العرب اليوم - جولة على أشهر الأماكن السياحة الجذابة في نيوزيلندا

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 05:30 2023 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

زيلينسكي يحذر من موجة روسية جديدة ويغلّظ عقوبة الهروب
العرب اليوم - زيلينسكي يحذر من موجة روسية جديدة ويغلّظ عقوبة الهروب

GMT 07:44 2023 الثلاثاء ,24 كانون الثاني / يناير

صحيفة بريطانية تكشف مخاوف ميغان ماركل بشأن مذكرات الأمير هاري
العرب اليوم - صحيفة بريطانية تكشف مخاوف ميغان ماركل بشأن مذكرات الأمير هاري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:46 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد حب الرشاد للقولون
العرب اليوم - فوائد حب الرشاد للقولون

GMT 00:14 2022 الأحد ,31 تموز / يوليو

دراسة تربط مقاومة الإنسولين وشيخوخة الخلايا المتسارعة بالفقر في مرحلة الطفولة
العرب اليوم - دراسة تربط مقاومة الإنسولين وشيخوخة الخلايا المتسارعة بالفقر في مرحلة الطفولة

GMT 14:56 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا
العرب اليوم - مواجهة صعبة لريال مدريد وسهلة لبرشلونة في قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا

GMT 19:38 2022 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات
العرب اليوم - الاتحاد الإسباني يرفض استئناف برشلونة ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 20:23 2016 الخميس ,11 شباط / فبراير

كريمة علال تقدم مجموعة مميزة من القفطان الربيعي باللون الأخضر
العرب اليوم - كريمة علال تقدم مجموعة مميزة من القفطان الربيعي باللون الأخضر

GMT 18:33 2019 الثلاثاء ,24 أيلول / سبتمبر

العثور على جثتي حبيبين متعانقين في أميركا
العرب اليوم - العثور على جثتي حبيبين متعانقين في أميركا

GMT 20:15 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

"رجال يد الأهلي" يفوز على "فاب الكاميروني" في بطولة أفريقيا
العرب اليوم - "رجال يد الأهلي" يفوز على "فاب الكاميروني" في بطولة أفريقيا

GMT 10:59 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تبحث عن "حل بناء" لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة
العرب اليوم - الصين تبحث عن "حل بناء" لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة

GMT 05:40 2018 السبت ,14 إبريل / نيسان

أوبرا وينفري تدعم ترشيح بوب إيغر للانتخابات الرئاسية الأميركية
العرب اليوم - أوبرا وينفري تدعم ترشيح بوب إيغر للانتخابات الرئاسية الأميركية

GMT 12:49 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

مايا مرسي تعلن استخراج شهادات "أمان" لعدد من السيدات المستحقات
العرب اليوم - مايا مرسي تعلن استخراج شهادات "أمان" لعدد من السيدات المستحقات

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء
العرب اليوم - الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:25 2016 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر

رابطة لاعبي التنس تعاقب نيك كيريوس بسبب "تصرفاته الغريبة" أمام ميشا زفيريف
العرب اليوم - رابطة لاعبي التنس تعاقب نيك كيريوس بسبب "تصرفاته الغريبة" أمام ميشا زفيريف

GMT 01:47 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

البوت الطويل مع الهوت شورت يشعل المنافسة بين الفنانات
العرب اليوم - البوت الطويل مع الهوت شورت يشعل المنافسة بين الفنانات

GMT 04:33 2017 الجمعة ,24 آذار/ مارس

امرأة محجبة تثير الجدل على مواقع التواصل بعد حادث لندن
العرب اليوم - امرأة محجبة تثير الجدل على مواقع التواصل بعد حادث لندن

GMT 02:13 2017 الأربعاء ,09 آب / أغسطس

هشام حطب يفوز بالتزكية  برئاسة اتحاد الفروسية
العرب اليوم - هشام حطب يفوز بالتزكية  برئاسة اتحاد الفروسية

GMT 00:57 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

السيدة الأولى المنتظرة في أميركا تُغرد بعد فوز بايدن بالرئاسة
العرب اليوم - السيدة الأولى المنتظرة في أميركا تُغرد بعد فوز بايدن بالرئاسة

GMT 21:48 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
العرب اليوم - يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 22:37 2020 الأحد ,15 آذار/ مارس

جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا
العرب اليوم - جامعة المنصورة تعلن نتيجة الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا

GMT 05:47 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

وجهة شهر العسل الساحرة جزيرة لنكاوي
العرب اليوم - وجهة شهر العسل الساحرة جزيرة لنكاوي

GMT 13:40 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

المقابل المادي يؤجل تجديد عقد لاعب برشلونة منير الحدادي
العرب اليوم - المقابل المادي يؤجل تجديد عقد لاعب برشلونة منير الحدادي

GMT 02:37 2018 السبت ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

أميركية تؤدب موظف مطعم "ماكدونالدز" بسبب رفضه إعطاءها "الكاتشب"
العرب اليوم - أميركية تؤدب موظف مطعم "ماكدونالدز" بسبب رفضه إعطاءها "الكاتشب"

GMT 03:39 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

"سي إن إن" تُقاضي ترامب لمنعه دخول مراسلها إلى البيت الأبيض
العرب اليوم - "سي إن إن" تُقاضي ترامب لمنعه دخول مراسلها إلى البيت الأبيض

GMT 00:50 2018 الثلاثاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

فاطمة عيد تؤكّد سعادتها بالعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد
العرب اليوم - فاطمة عيد تؤكّد سعادتها بالعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد

GMT 00:10 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة رجل "سوبر ماريو" الحقيقي بعمر 84 عامًا
العرب اليوم - وفاة رجل "سوبر ماريو" الحقيقي بعمر 84 عامًا

GMT 00:58 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

ابن جمال خاشقجي يغادر السعودية متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - ابن جمال خاشقجي يغادر السعودية متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية

GMT 01:40 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

اكتشاف أكبر مخلوق عاش على الأرض قبل 200 مليون عام
العرب اليوم - اكتشاف أكبر مخلوق عاش على الأرض قبل 200 مليون عام

GMT 05:18 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

خلود زيد تستوحي تصميماتها مِن العصر الفرعوني
العرب اليوم - خلود زيد تستوحي تصميماتها مِن العصر الفرعوني
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab