الدفاع الروسية تُعلن مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين فى مدينة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت فى اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين.

كما دمرت القوات الروسية -وفق المتحدث- منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية و3 مرافق لتخزين الذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية فى دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.