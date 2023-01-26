الاحتلال يُعلن مقتل 8 في مواجهات جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين، إلى 4 بينهم سيدة مسنة، في ظل استمرار الاقتحام الواسع لقوات الاحتلال في المدينة، والمخيم، فيما ذكر الإعلام الإسرائيلي أن عمليات الإحتلال أسفرت عن مقتل 8 حتي الآن.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي: "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن".



وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.



وأكدت د. الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وبين قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبدأت جرافات الاحتلال بهدم جدران نادي مخيم جنين، والذي يتم التعامل معه كنقطة إسعاف للمصابين.