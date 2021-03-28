أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن المنطقة ستشهد جولات "مكوكية" لاختبار مدى جدية "الحوثيين" وصدقهم لإنهاء الحرب في اليمن، تنفيذاً للمبادرة السعودية التي نصت على وقف شامل لإطلاق النار.والتقى وزير الخارجية اليمني، الأحد، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينع. وقال ابن مبارك إن لقاء ليندركينغ يأتي في إطار مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق السلام في اليمن، من خلال مقترح العناصر الأربعة التي تضمنتها المبادرة السعودية، الذي يعمل عليها أيضًا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وزير الخارجية اليمني شدد على موقف الحكومة الثابت وموقف التحالف العربي بقيادة السعودية، والسعي الدائم لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.وشدد على أن ما تضمنته المبادرة السعودية يتسق كلياً مع جهود وتطلعات الحكومة اليمنية سواء فيرما يتعلق بالوقف الشامل لإطلاق النار أو تخفيف المعاناة عن شعبنا اليمني، وصولاً إلى الجلوس على طاولة المشاورات لإنهاء الحرب.وقال وزير الخارجية اليمني إن "المنطقة ستشهد خلال الأسابيع القليلة المقبلة جولات مكوكية بهدف اختبار مدى جدية ميليشيا الحوثي وصدقها تجاه مبادرة السلام المطروحة، لا سيما في ظل حجم التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون على الأرض".