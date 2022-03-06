الدفاع السورية تُعلن مقتل 13 من عسكرييها بهجوم إرهابي في بادية تدمر

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن مقتل 13 عنصرا في قواتها جراء هجوم على حافلة مبيت عسكرية على يد إرهابيين في بادية تدمر وذكر مصدر عسكري سوري في بيان مقتضب نقلته الوزارة: "حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر اليوم 2022/3/6 تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد 13 عسكريا بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

بدوره نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر له، في وقت سابق من اليوم، أن خلايا تنظيم "داعش" نفذت هجوما واسعا في ساعات الصباح الأولى من الأحد، على مواقع تتحصن بها القوات الحكومية السورية والمقاتلين المتحالفين معها، قرب قرية الصواب عند محطة T2 في عمق البادية السورية شرقي حمص وقال المرصد إن مسلحي "داعش" استغلوا الظروف الجوية والعاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية.