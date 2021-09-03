أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".