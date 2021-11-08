غارات إثيوبية تستهدف مركزا للتدريب ومخازن أسلحة تابعة لعناصر جبهة تحرير تغراي

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الإثنين، أنه شن غارتين استهدفت مركزا لتدريب ومخازن أسلحة لعناصر جبهة تحرير تجراي في منطقة ريا بإقليم أمهرة، وأخرى في منطقة هاجي ميدا الواقعة بين شمال ولو بإقليم أمهرة وإقليم عفار وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي الفيدرالي، بأن قوات الجيش الإثيوبي شنت غارات جوية استهدفت مركزا تدريب ومخازن أسلحة لـ"جبهة تحرير تجراي" ، في منطقة ريا بإقليم أمهرة وأخرى في منطقة هاجي ميدا الواقع بين شمال ولو بإقليم أمهرة وإقليم عفار .