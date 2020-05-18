نيويورك تسجل انخفاضا لافتا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أفاد حاكم نيويورك، أندريو كوومو، اليوم الاثنين، بتسجيل 106 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الولاية، في انخفاض لافت للمعدل مقارنة مع إحصائية أمس الأحد حيث بلغ هذا العدد 139.