احتراق مركبات عسكرية ومدنية وأنباء عن سقوط قتلى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين في عدن اليمنية

أفاد مصادر إعلامية مساء يوم الأربعاء، بأن عددا من المركبات العسكرية والمدنية احترق وسط ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين بمديرية الشيخ عثمان بعدن.

وأضاف المصدر أنه لم تعرف أسباب الاشتباكات حتى اللحظة، مشيرا إلى أن القوتين تابعتين للمجلس الانتقالي الجنوبي.وأوضح المصدر أن مديرية الشيخ عثمان أكبر مديريات عدن وأكثرها كثافة سكانية.