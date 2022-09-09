قتيلان وجرحى جراء قصف قوات كييف في دونيتسك

أفاد مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة خمسة جراء قصف قوات كييف لحيّ فوروشيلوفسكي وسط مدينة دونيتسك. وقال المقر في بيانه: "قتل شخصان وأصيب خمسة نتيجة قصف القوات الأوكرانية لحي فوروشيلوفسكي وسط مدينة دونيتسك" وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق من اليوم أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا نتيجة قصف قوات كييف لمتنزه وسط المدينة.