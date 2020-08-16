نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن
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نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن

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العرب اليوم - نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن

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نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن نتانياهو يصرح الإمارات وإسرائيل تحصدان سويا ثمار السلام الكامل والعلني في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصحة والأمن



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