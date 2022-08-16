مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا

أفاد والي مدينة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، بمقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين، في هجوم على مخفر حدودي بقضاء بيرجيك هذا مصادرنا بأن "4 قذائف هاون سقطت اليوم الثلاثاء، على أرض فارغة في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمال سوريا" وتمت الإشارة إلى أن "سلطات الأمن التركية في قضاء قرقاميش بالولاية فرضت على المنطقة طوقا أمنيا من أجل التحقيق في الحادث". ودعت السلطات المحلية في المنطقة المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من الشريط الحدودي مع سوريا".