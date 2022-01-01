بوتين يعفي مساعد أمين مجلس الأمن الروسي من منصبه

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي ألكسندر أبيلين من منصبه. وجاء في المرسوم الرئاسي: "إعفاء أبيلين بافلوفيتش من منصب مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي". وعين بوتين في وقت سابق نائب وزير الداخلية أركادي غوستيف مديرا لمصلحة السجون الفيدرالية.