أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) قبل نهاية العام الحالي من دون أي شروط مسبقة.

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