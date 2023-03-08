مسيّرات أوكرانية تهاجم جسر مدينة إنيرغودار بقذائف حارقة

أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات مسيّرة أوكرانية، قصفت جسر مدينة إنيرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في اندلاع حرائق ضخمة، وبث الذعر بين السكان.

وقالت إدارة المدينة في بيان على "تيليغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إينرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة".

ويشار إلى أنه نتيجة القصف اندلع حريق في منطقة مساحتها أربعة هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ.

وعلى الرغم من التهديد بشن هجوم ثان من قبل طائرات مسيّرة أوكرانية، يواصل رجال الإطفاء والحرس الوطني والعسكريون مكافحة النيران المشتعلة في المنطقة، ولا وجود لخطر يهدد عمل محطة زابوروجيه النووية.

وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلا عن بث الذعر والخوف بين سكان المدينة.