الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين
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الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين

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العرب اليوم - الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين

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  الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين

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الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين الجيش التركي يسيطر على عدة قرى بريف رأس العين ويقطع طريق تل تمر– أبو راسين



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