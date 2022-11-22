قصف إيراني جديد على مقار للمعارضة الكردية شمال العراق

تعرضت مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية لقصف جديد بالصواريخ والطائرات المسيّرة نُسب إلى إيران، بعد يومين من هجوم مماثل، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان.

وقال مسؤول عسكري كردي عراقي، ومسؤول محلي في الشرطة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت حزب «الحرية» الإيراني الكردستاني في محيط ألتون كوبري بالقرب من كردستان العراق.

بدوره، قال المتحدث باسم هذا الفصيل، خليل نادري، للوكالة: «اتخذنا احتياطاتنا وأفرغنا المباني ولم تقع إصابات».