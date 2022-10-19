مقتل 7 إرهابيين في عملية عسكرية مقتل 7 إرهابيين في عملية عسكرية للجيش الصومالي بمحافظة هيران

قتل 7 عناصر إرهابية من مليشيا الشباب اليوم الأربعاء، خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مناطق بمحافظة هيرانوذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية استهدفت عناصر إرهابية حاولوا التسلل إلى القرى بمحافظة هيران.